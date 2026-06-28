ضربة موجعة لـ«حركة الشباب».. مقتل عشرات المسلحين بغارات جوية في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل نحو 30 مسلحاً من عناصر «حركة الشباب» إثر سلسلة غارات جوية نفذتها القوات المسلحة الصومالية بالتنسيق مع شركاء دوليين، واستهدفت مواقع تابعة للجماعة المسلحة في منطقة شبيلي الوسطى.

وقالت الوزارة إن العمليات العسكرية طالت مناطق غايفو ورون إدريس وعلي غدود، التي تستخدمها «حركة الشباب» كمراكز للحشد والتدريب ومستودعات للأسلحة والذخائر.

وبحسب بيان الوزارة، استهدفت الغارة الأولى، التي نُفذت في 24 يونيو، مركزاً لتجمع المسلحين في منطقة غايفو، ما أسفر عن تدميره والقضاء على العناصر الموجودة داخله.

وفي 25 يونيو، نفذت القوات ثلاث غارات جوية إضافية استهدفت منشأة تدريب تابعة للجماعة في منطقة رون إدريس، أعقبتها غارة أخرى على منطقة علي غدود، حيث رصدت تحركات لمسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات.

وأكدت وزارة الدفاع أن العمليات أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصراً من «حركة الشباب»، إضافةً إلى تدمير مركبتين وثلاث دراجات نارية وكميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت تستخدمها الجماعة.

وشددت الوزارة على استمرار العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب»، مؤكدةً التزام القوات المسلحة بملاحقة الجماعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حملة عسكرية واسعة ضد «حركة الشباب»، التي تُعد إحدى أبرز الجماعات المسلحة في منطقة القرن الإفريقي، وسط دعم إقليمي ودولي يهدف إلى تقويض قدراتها العسكرية والحد من الهجمات التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الحكومية.

The latest operations conducted by the Somali National Armed Forces, in coordination with international partners, in the Middle Shabelle region resulted in the elimination of three senior Al-Shabaab Khawaarij leaders and several other militants. The operations also destroyed… pic.twitter.com/JuLN8DwJc8 — MoD Somalia 🇸🇴 (@MoDSomaliya) June 27, 2026

PRESS RELEASE

The Somali National Armed Forces, supported by international partners, carried out airstrikes against Al-Shabaab targets in Middle Shabelle.



Around 30 terrorists were eliminated, and vehicles, motorcycles, weapons and military supplies were destroyed. pic.twitter.com/sVzyCJUKW4 — MoD Somalia 🇸🇴 (@MoDSomaliya) June 26, 2026