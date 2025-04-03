ضربة موجعة لـ«ريال مدريد» قبل مواجهة فالنسيا

تلقى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لفريق ريال مدريد، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان الميرينجي، “فاز ضد ريال سوسيداد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بمجموع المباراتين في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، ليتأهل رسميًا للمباراة النهائي”.

وشهدت هذه المباراة بين ريال مدريد ضد ريال سوسيداد،على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، “تعرض لونين حارس الميرينجي إلى الإصابة”.

ويعتبر الحارس الثاني لفريق ريال مدريد لونين، “مهدد بالغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تقارب 4 أسابيع”.

وقالت شبكة شيرينجيتو الإسبانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن “لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد مهدد بالغياب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة”.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن “اللاعب تعرض لتمزق في عضلة باطن القدم في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني خلال مباراة ريال مدريد الماضية ضد ريال سوسيداد”.

وتعتبر هذه ضربة أخرى لنادي ريال مدريد، “بعد إصابة حارسه الأساسي كورتوا، وعدم جاهزيته للمباريات، ومن المرشح أن يكون فيران غونزاليس، الحارس الثالث في الفريق هو الحارس الأساسي ضد فالنسيا”.