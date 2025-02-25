«ضرب وشجار» داخل ملعب مباراة كرة القدم.. ما السبب؟ (فيديو)

شهدت مباراة كرة قدم بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتا ضمن مرحلة الذهاب لنهائي بطولة “ليتورال” الإقليمية في الأوروغواي، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
بدأت الأحداث بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال على أرضية الملعب في منطقة جزائه مغشيا عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس لاعب فريق بايساندور إنتيريور.
وأدى ذلك إلى نشوب شجار بين اللاعبين وقام اللاعب نفسه غونزاليس بالاعتداء على لاعب الفريق الضيف الآخر إنزو إيشفيستي، الذي سقط بدوره بعد تلقيه ضربة قوية باليد.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا.
ومن المتوقع أن تفرض منظمة كأس “أوفي” الوطنية المشرفة على الحدث في الأيام المقبلة، عقوبة صارمة على اللاعب المذنب بسبب سلوكه غير الرياضي.
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