«ضرب وشجار» داخل ملعب مباراة كرة القدم.. ما السبب؟ (فيديو)

شهدت مباراة كرة قدم بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتا ضمن مرحلة الذهاب لنهائي بطولة “ليتورال” الإقليمية في الأوروغواي، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.

بدأت الأحداث بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال على أرضية الملعب في منطقة جزائه مغشيا عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس لاعب فريق بايساندور إنتيريور.

وأدى ذلك إلى نشوب شجار بين اللاعبين وقام اللاعب نفسه غونزاليس بالاعتداء على لاعب الفريق الضيف الآخر إنزو إيشفيستي، الذي سقط بدوره بعد تلقيه ضربة قوية باليد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا.

ومن المتوقع أن تفرض منظمة كأس “أوفي” الوطنية المشرفة على الحدث في الأيام المقبلة، عقوبة صارمة على اللاعب المذنب بسبب سلوكه غير الرياضي.

¡TERRIBLE NOCAUT EN EL FÚTBOL URUGUAYO! 🇺🇾🔥



❌ Mario González le propinó un golpe de puño a Enzo Echeveste en el partido entre Soriano Capital y Paysandú Interior por la final de ida del Litoral en el fútbol OFI.



🟥 El jugador fue expulsado y la situación no pasó a mayores. pic.twitter.com/W6fc6bMbPW — DSPORTS (@DSports) February 23, 2025

𝗠𝗔𝗜𝗦 ?!?

𝗟𝗘 𝗞.𝗢 𝗥𝗘𝗖̧𝗨 𝗣𝗔𝗥 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗘𝗡 𝗨𝗥𝗨𝗚𝗨𝗔𝗬 🇺🇾😨



Mario González (Paysandú Interior) a donné un violent coup de poing à son adversaire Enzo Echeveste (Soriano Capital).



La victime s’en est tirée avec un hématome.pic.twitter.com/JEiqNVkVOg — Actu Foot (@ActuFoot_) February 24, 2025