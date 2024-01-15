ضغوطات أمريكية بريطانية على محافظ المركزي للحد من الصرف الهائل

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 15 يناير 2024 - 17:16 | آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 17:19 نُشر: الإثنين، 15 يناير 2024 - 17:16
اقتصادليبيا
ضغوطات للحد من الصرف الهائل للمؤسسات القائمة حاليا

كشف الإعلامي ومراسل قناة “العربية” الخليل ولد اجدود عن ما وصفها بضغوطات يمارسها سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى ليبيا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للحد من الصرف الهائل للمؤسسات القائمة حاليا بما فيها مجلسي النواب والدولة.

وقال ولد اجدود عبر حسابه على منصة “إكس”: “في تطور لافت، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رد على ضغوط الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد، لصرف ميزانيات جديدة بمليارات الدولارات بقرار؛ يمتنع البنك بموجبه عن صرف أي دينار قبل تنظيم الانتخابات أو تشكيل سلطة تنفيذيه جديدة.

آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 17:19
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