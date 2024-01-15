ضغوطات أمريكية بريطانية على محافظ المركزي للحد من الصرف الهائل

كشف الإعلامي ومراسل قناة “العربية” الخليل ولد اجدود عن ما وصفها بضغوطات يمارسها سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى ليبيا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للحد من الصرف الهائل للمؤسسات القائمة حاليا بما فيها مجلسي النواب والدولة.

وقال ولد اجدود عبر حسابه على منصة “إكس”: “في تطور لافت، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رد على ضغوط الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد، لصرف ميزانيات جديدة بمليارات الدولارات بقرار؛ يمتنع البنك بموجبه عن صرف أي دينار قبل تنظيم الانتخابات أو تشكيل سلطة تنفيذيه جديدة.

في تطور لافت، الصديق آلكبير محافظ مصرف #ليبيا المركزي، رد على ضغوط الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد، لصرف ميزانيات جديدة بمليارات الدولارات بقرار؛يمتنع البنك بموجبه: عن صرف أي دينار قبل تنظيم الانتخابات أو تشكيل سلطة تنفيذيه جديدةً ١/٢ . — الخليل ولد اجدود khalil Jdoud (@KHjdoud) January 14, 2024

سفيرا للولايات المتحدة وبريطانيا مارسا ضغوطا على محافظ مصرف #ليبيا المركزي للحد من الصرف الهائل للمؤسسات القائمة حاليا بما فيها مجلسي النواب والدولة

ويتهم ناشطون ليبيون مستقلون الأجسام السياسية والعسكرية في #بنغازي و #طرابلس بالفساد والمحسوبية وتبديد المال العام دون جدوى ٢/٢ . — الخليل ولد اجدود khalil Jdoud (@KHjdoud) January 14, 2024