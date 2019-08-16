ضغوطات عراقية على الأردن لتسليم «رغد صدام حسين»

أفادت صحيفة عكاظ السعودية، بمواجهة الأردن ضغوطات عراقية من أجل تسليم عدد من المطلوبين، وعلى رأسهم رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأوضحت الصحيفة أن الأردن يرى محاولة كتل سياسية في البرلمان العراقي، ربط الملفات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مع ملف المعارضين المطلوبين لبغداد “ابتزازا ومساسا بالسيادة الأردنية”.

ونقلت “عكاظ” عن مصادر أردنية حكومية قولها:

أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية، لا يمكن لعمّان الرضوخ لها، خاصة مع وجود نصف مليون عراقي في الأردن بينهم معارضون للعملية السياسية.

وأشارت إلى أن الكتل السياسية التي تضغط بهذا الاتجاه، تهدف لإفشال أي تقارب بين العراق وجيرانه، لافتة إلى رفض حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ربط الملفين الاقتصادي والتجاري مع الجوانب السياسية.

يُشار أن البلدين سيبدأن اعتبارا من الشهر المُقبل خطة ربط كهربائي لتغذية مناطق أعالي الفرات غربي الأنبار، فضلا عن اتفاق سابق لتصدير النفط الخام من حقول البصرة إلى الأردن.

من جانبها نفت الابنة الكبرى لصدام حسين، الخميس، عودتها إلى بلادها، ودخولها مسقط رأس أبيها في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وقالت رغد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: