ضفدع «الشبح الغامض» لم يُشاهد منذ 80 عام ظهر مجدداً

ظهر ضفدع يلقب بـ”شبح غامض”، لم يُر منذ 80 عاما، في صحراء أتاكاما التشيلية.

وعثر العلماء على ضفدع الماء “هول” (Hall)، الذي سمي على اسم الباحث والمجمع الأمريكي فرانك غريغوري هول، الذي اكتشف الأنواع هذه في عام 1935، في واحة صغيرة من الينابيع الساخنة بالقرب من أولاغوي، تشيلي، وفقا مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن رويترز.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف دفع إلى الاندفاع المجنون لتأكيد أن ما يسمى بأنواع الأشباح، هو بالفعل النوع نفسه الذي اكتشفه هول قبل عقود.

وقال سيزار كويفاس، الباحث بالجامعة الكاثوليكية في تيموكو، لشبكة “سي إن إن”: “سألنا المتحف أين تم تسجيل [اكتشاف] هول. أرسلوا إلينا صورا لليرقات، ومقارنات ورسومات”.

ودعا كويفاس إلى حماية إضافية لموائل الضفدع قائلا: “هذه الحيوانات مائية بدقة. وفي خمس دقائق فقط خارج الماء، تنفق”.

ونشرت مجلة Zootaxa قصة إعادة الاكتشاف هذا العام.

Chilean scientists rediscover 'ghost' frog in far-flung desert hot spring https://t.co/UxkCf8yH9j — The Straits Times (@STcom) September 23, 2020