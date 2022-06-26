ضمن أحدث حزمة عقوبات.. «بايدن»: سنعلن حظر واردات الذهب الروسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنّ الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع تعتزم إعلان حظر على واردات الذهب الروسي، ضمن أحدث حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضح بايدن في تغريدة على تويتر، أنّ روسيا تجني عشرات المليارات من الدولارات من بيعها للذهب، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة فرضت تكاليف غير مسبوقة على نظيره الروسي بحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، حسب تعبيره.

وذكر مسؤولون كبار في إدارة بايدن أنّ الذهب هو ثاني أكبر صادرات موسكو بعد الطاقة، وأنّ حظر الواردات سيجعل من الصعب على روسيا المشاركة في الأسواق العالمية، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

ويشارك بايدن حاليا في اجتماعات مجموعة السبع التي انطلقت صباح اليوم، في منتجع قصر إلماو على جبال الألب جنوبي ألمانيا، حيث يناقش أعضاء المجموعة سبل كبح جماح التضخم العالمي وتعزيز سلاسل الإمدادات لمختلف دول العالم، سعيا لتجاوز أزمة التضخم المتفاقمة.

وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، كندا، اليابان، وبريطانيا، الذين يشكلون ما نسبته قرابة 38% من الناتج الإجمالي العالمي.