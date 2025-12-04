ضمن «البرنامج الوطني».. ترحيل دفعة من مهاجري دولة النيجر

رحّلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مجموعة من المهاجرين من دولة النيجر إلى بلادهم في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. العملية تمت عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي.

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها المستمرة لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى التزامها بفرض سيادة القانون وتعزيز الأمن الوطني، مع مراعاة الجوانب الإنسانية أثناء عملية الترحيل.

كما أكدت الوزارة أن عمليات الترحيل ستستمر بشكل منتظم ويومي، في إطار البرنامج الوطني الشامل الذي يهدف إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وتُعد ليبيا وجهة رئيسية للعديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وتُنفذ وزارة الداخلية الليبية عمليات الترحيل بشكل مستمر كجزء من الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.