الرئيسية | رياضة

ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتغلب على ساوثهامبتون بصعوبة كبيرة!

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 أغسطس 2019 - 11:06
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقتسم فريقا ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي. [إنترنت]

تغلب ليفربول بصعوبة على مضيفه ساوثهامبتون 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

حيث تقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو ، وأحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد.

هذا واقتسم فريقا ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة برصيد 6 نقاط لكل منهما، لكن “الريدز” يتفوق فقط بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، في المقابل ظل ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية.

أخبار ذات صلة
بايرن ميونخ يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري الألماني بتعادل مُثير للجدل
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن