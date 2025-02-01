ضمن الجولة الرابعة للاتفاق.. الإفراج عن أسيرين إسرائيليين في خان يونس

أفرجت “كتائب القسام”، اليوم السبت، عن “أسيرين إسرائيليين، حيث تم تسليمهما للصليب الأحمر في خان يونس، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة “طوفان الأحرار”.

ووصلت سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم السبت، إلى “موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين طبقا لبنود اتفاق غزة، وأظهرت لقطات تسليم المحتجزين للصليب الأحمر، حيث تم تسليم المحتجزين عوفر كالديرون وياردن بيباس على منصة وسط الأنقاض في خان يونس”.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي إنّ “المحتجزين كالديرون وبيباس، اللذين احتجزتهما “حماس” في قطاع غزة لمدّة 484 يوما “رافقهما أفراد من القوات الخاصة نحو الأراضي الإسرائيلية”.

يذكر أن “عملية تسليم المحتجزين هذه هي الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق غزة، وقالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم”.

وقال مكتب إعلام الأسرى في غزة، “إنه سيتم الإفراج عن 183 أسيراً فلسطينياً، اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأوضح المكتب، في بيان، أنه «في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار… سيتم يوم السبت الإفراج عن 18 أسيراً من ذوي المؤبدات، و54 أسيراً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، و111 أسيراً من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023».

من جانبها، قالت المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة إنّ إسرائيل «ستحرّر تسعين أسيراً» هم «تسعة يقضون عقوبة مؤبدة و81 يقضون عقوبات طويلة المدة».

بدورها، أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، أمس الجمعة، أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستطلق سراحهم، السبت، في إطار الاتفاق.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة، عبر «تلغرام»، “إن الرهائن هم: عوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال، وياردن بيباس”.

هذا “ومن المقرر فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في وقت لاحق اليوم السبت، عقب الانتهاء من الجولة الرابعة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، وأوضحت المصادر، أنه “سيتم فتح المعبر بشكل محدود لخروج المرضى والجرحى والحالات الإنسانية الطارئة”.