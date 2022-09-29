ضمن الحالات الحرجة.. إيفاد أكثر من 35 مريض بضمور العضالات إلى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق مع الجانب الإيطالي على إيفاد أكثر من 35 مريضًا ضمن الحالات الحرجة بمرض ضمور العضلات.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحث آفاق التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصحي، والمعوقات التي تواجه مرضى ضمور العضلات.

وأوضح أبو جناح أنّ الإيفاد يأتي بعد تقييم المرضى من قبل فريق طبّيّ إيطالي متخصص سيزور البلاد؛ لفلترة الحالات ما بين نقلها إلى إيطاليا أو تقديم خطة لعلاجهم في الداخل.

وشدّد وزير الصحة المكلف على أنّ كل الإمكانيات الصحية تتجه في إطار حلحلة ملف علاج مرضى الضمور، مشيرا إلى تقديم إيطاليا مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ليبيا.

وأشار السفير الإيطالي إلى إمكانية إيفاد عدد من الأطباء الليبيين إلى إيطاليا لاكتساب الخبرات في علاج مرضى الضمور، متعهدًا بتقديم كافة التسهيلات للأطباء والمرضى، والتي من بينها استخراج تأشيرات السفر المطلوبة للدخول إلى البلاد.