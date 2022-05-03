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ضمن برامج العودة الطوعية.. عودة 128 مهاجر نيجيري إلى بلادهم

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 3 مايو 2022 - 14:10 نُشر: الثلاثاء، 3 مايو 2022 - 14:10
ليبيا
صحيفة ذا غارديان
عودة 128 مهاجر نيجيري من ليبيا إلى بلادهم.

استقبلت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية 128 مهاجرا غير نظامي عائدين من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية عبر مطار معيتيقة الدولي. 

وقال المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية مصطفى حبيب إنّ العائدين غادروا مطار معيتيقة يوم أمس الثلاثاء على متن طائرة بوينج 100-800 مستأجرة من البراق مسجلة 5A-DMG، واستقبلوا عبر مطار مورتالا محمد الدولي في لاجوس.

وأوضح حبيب أنّ العائدين بلغ عددهم 38 أنثى و 90 ذكر، وأنّهم أعيدوا إلى نيجيريا من قبل المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامج العودة الطوعية إلى الوطن للأشخاص المنكوبين.

وأشار حبيب أنّهم غادروا نيجيريا بحثًا عن مراعٍ أكثر اخضرارًا في دول أوروبية مختلفة ، لكنهم لم يتمكنوا من العودة عندما أصبحت رحلتهم محبطة.

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