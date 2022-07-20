ضمن برنامج العودة الطوعية.. إعادة 134 مهاجر من نيجيريا إلى بلادهم

كشفت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية عن وصول 134 شخصا كانوا عالقين في ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية إلى بلادهم الذي أطلقته المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت الوكالة أن العائدين الذين أقلّتهم طائرة ليبية إلى مطار مورتالا محمد الدّولي بينهم 36 امرأة وطفل رضيع مشيرة إلى أن جهود العودة جاءت بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في وقت سابق عن ترحيل عدد من المهاجرين إلى بلدانهم عبر مطار معتيقية بطرابلس كان آخرهم مهاجرين من دولة غانا.