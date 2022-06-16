ضمن برنامج العودة الطّوعية.. عودة 145 سوداني إلى بلادهم

أفادت وكالة السودان للأنباء بوصول إلى 145 مواطن سوداني إلى مطار الخرطوم قادمين من العاصمة الليبية طرابلس عبر مطار معيتيقة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أنّ عودة المواطنين السودانيين تأتي إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة “IOM”.

وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم الفريق المشترك بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة، في حين وصل من مدينتي بنغازي وطبرق يوم أمس عدد 141 مواطناً سودانياً، ومن المتوقع وصول 121 آخرين الأسبوع المقبل.