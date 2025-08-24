ضمن برنامج توطين العلاج.. استكمال 25 عملية كبرى لـ«الأنف والحنجرة»

استكمل مستشفى نعيمة للحوادث والطوارئ في زليتن إجراء كافة العمليات الكبرى لجراحة الأنف والحنجرة، حيث شملت (25) حالة من المواطنين ضمن حملة #نحن_في_خدمتكم، بمشاركة نخبة من الاستشاريين الزوار إلى جانب الكوادر الطبية الوطنية.

وجرت العمليات برعاية وإشراف وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، في إطار جهودها الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتنفيذ رؤية الحكومة في تعزيز الخدمات التخصصية وتوفير العلاج للمواطنين داخل المستشفيات العامة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للبرامج الطبية التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي والحد من اعتماد المواطنين على السفر للعلاج في الخارج.