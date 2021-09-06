ضمن جهود المصالحة الشاملة.. الرئاسي يُعلن الإفراج عن مساجين

أعلن المجلس الرئاسي، عن الإفراج على عدد من السجناء، في إطار جهوده نحو إرساء المصالحة الوطنية الشاملة.

وأفاد المجلس في بيان، اليوم الاثنين، بأنه وفي إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، تم الإفراج على عدد من السجناء السياسيين، الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً.

وتم اليوم الاثنين، الإفراج عن قلم معمر القذافي ومدير مكتبه سابقاً أحمد رمضان.

ونوه المجلس الرئاسي بأنه سيواصل عمله وفي إطار المهام الموكولة له، بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

هذا وكان المجلس الرئاسي، وفي اجتماعه مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، بتاريخ 22 أبريل الماضي، قد شدد على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

وتابع المجلس بشكل مباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة، هذا الملف، تأكيداً لقيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة، بحسب البيان.