ضمن حملته لحكم ليبيا.. «وليامز»: «حفتر» شكل قواته من مليشيات وبقايا جيش «القذافي»

قالت المستشارة الأممية السابقة في ليبيا ستيفاني وليامز، إنّ المجموعات المسلحة التي صمدت في طرابلس تغلغلت على مستوى المكاتب الحكومية العليا.

وفي مقال نشرته مؤسسة بروكينغز الأميركية، كشفت وليامز أنّ المجموعات المسلحة في ليبيا نمت عن طريق الاعتقال والخطف والحجز، وبممارسة أساليب تشبه المافيا، بتهريب البشر والوقود والمخدرات والأسلحة.

وبشأن المنطقة الشرقية، أشارت إلى أنّ خليفة حفتر شكّل قواته هناك بهزيمته للمليشيات المتطرفة، وامتصاصه لمختلف المجموعات المسلحة، والتي تضمنت بقايا جيش القذافي ضمن حملته لحكم ليبيا.

وأكدت المبعوثة الأممية السابقة في ليبيا أنّ الإصلاح في ليبيا وخطة التفكيك وإعادة الدمج التي تستهدف الجماعات المسلحة يحتاجان إلى ضمان العدالة والمحاسبة ضمن مسار لا مركزي.