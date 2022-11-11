ضمن خطة تطوير شاملة للجيش.. بدء إعادة تأهيل الوحدات العسكرية في بني وليد

قال آمر حامية بني وليد العسكرية إن المؤسسة العسكرية بالمدينة بمختلف وحداتها في بداية إعادة التأهيل من حيث التجهيز والتطوير والتدريب، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة للجيش، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، ومدير إدارة الأشغال العسكرية، وعدد من الضباط إلى مدينة بني وليد، للوقوف على الوحدات العسكرية بالمنطقة بهدف دعمها والرفع من كفاءة منتسبيها.

وأشار آمر حامية بني وليد العسكرية إلى أن كافة الإدارات والهيئات برئاسة الأركان العامة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الحامية والوحدات العسكرية، وتوفير احتياجاتها بغية النهوض بكفاءة منتسبي الجيش الليبي وتطوير مهاراتهم الفنية والقتالية.

وتفقد الوفد مقار حامية بني وليد العسكرية، واستمع إلى كلمات بشأن أعمال الصيانة والتجهيز للمقار التي ستنطلق قريبا، ضمن خطة تطوير شاملة أعدتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تهدف إلى النهوض بالمؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها وجاهزيتها.