ضمن خطة صحية وطنية.. مركز مصراتة يوزع جرعات هرمون النمو للأطفال

بدأ مركز مصراتة للسكري والغدد الصماء في توزيع جرعات علاج نقص هرمون النمو للأطفال، ضمن المنظومة الوطنية المعتمدة لصرف العلاج، وبالاستناد إلى البطاقات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الصحة.

يأتي هذا الإجراء استكمالًا لخطة التوزيع المعتمدة في مختلف المناطق، بهدف ضمان عدالة الوصول إلى العلاج وتحقيق التغطية الصحية للمستفيدين من هذه الخدمة.

ويُعد نقص هرمون النمو أحد الاضطرابات الهرمونية الشائعة لدى الأطفال، وقد يؤدي في حال عدم علاجه إلى تأخر في النمو الجسدي ومشكلات صحية متعددة، وتعتمد وزارة الصحة في ليبيا، ضمن جهودها لتحسين خدمات الرعاية التخصصية، على منظومة إلكترونية موحدة لتوزيع الأدوية والعلاجات، تتيح متابعة دقيقة لاحتياجات المرضى وضمان وصول العلاج إلى الفئات المستهدفة بعدالة وشفافية.

وتلعب مراكز السكري والغدد الصماء، ومن بينها مركز مصراتة، دورًا محوريًا في تنفيذ هذه السياسة، من خلال تشخيص الحالات ومتابعة صرف الجرعات وفق بروتوكولات علمية معتمدة، وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لتحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال ومكافحة الأمراض المزمنة عبر التوزيع المنتظم والمراقب للأدوية الحيوية.