ضمن خطة «عودة الحياة».. افتتاح «المختبر الطبي المرجعي» بمدينة الزاوية

ضمن خطة “عودة الحياة” لتطوير القطاع الصحي، افتتح المختبر الطبي المرجعي بمدينة الزاوية بعد الإنتهاء من تنفيذه وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية والأثات المكتبي.

وفي 17 فبراير الجاري، افتتح المركز الصحي العربان، بعد الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه، ضمن خطة عودة الحياة لتطوير القطاع الصحي في كافة أنحاء البلاد، وذلك تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأوضحت منصة جكومتنا، “أن المركز يتكون من قسم للإسعاف والطوارئ، وغرفة عمليات صغرى، وغرفة تحضير العمليات، و 13 عيادات للكشف، وحجرة استعلاملات، و2 صالات انتظار، و2 صالات أطباء، وقسم الأشعة وعيادة أسنان ومعمل تحاليل، وصيدلية، ومخزن معدات ومستلزمات طبية، ومخزن أدوية، و3 مكاتب إدارية ومرافق خدمات أخرى”.

ضمن خطة عودة الحياة لتطوير القطاع الصحي.. افتتاح المختبر الطبي المرجعي بالزاوية بعد الإنتهاء من تنفيذه وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية والأثات المكتبي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٣ فبراير ٢٠٢٥