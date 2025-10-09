ضمن خطة «عودة الحياة».. افتتاح مدرسة جديدة في صبراتة

افتتح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد مدرسة رأس الديوان للتعليم الأساسي في بلدية صبراتة، ضمن خطة “عودة الحياة”، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومراقب التربية والتعليم صبراتة محمد مرسيط، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بالإضافة إلى معلمي المدرسة وتلاميذها وأهالي المنطقة.

وشملت أعمال الصيانة في المدرسة إضافة عدد من الفصول الدراسية لتصبح ثمانية فصول، وتجهيز معملين، ومكاتب إدارية، وساحات مدرسية، وملعب متكامل التجهيز، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والمعلمين على حد سواء.

وعقد الوزير اجتماعاً بمقر مراقبة التربية والتعليم صبراتة مع وكيل الوزارة ومراقب التربية، استعرض خلاله سير العمل في المراقبة واحتياجات المكاتب والأقسام الإدارية.

كما قام الوزير بجولة ميدانية في مدرستي عمرو بن العاص للتعليم الأساسي وخديجة الكبرى الثانوية، للاطلاع على سير العملية التعليمية والاستماع إلى ملاحظات الإدارات المدرسية والمعلمين.

واختتمت الزيارة باحتفالية أقامها أهالي منطقة رأس الديوان بمناسبة افتتاح المدرسة، حيث أشرف الوزير على تكريم عدد من الرعيل الأول من المعلمين الذين ساهموا في تأسيس المدرسة وخدمة العملية التعليمية في المنطقة.