ضمن خطة عودة الحياة.. افتتاح مركز «رعاية شباب زوارة» بعد إعادة تأهيله

بناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، بشأن العناية بمراكز الشباب محليا، وتأكيداً على التزامها بتطوير المرافق الشبابية ودعم الشباب، افتتح مركز “رعاية شباب زوارة”، بحلّته الجديدة بعد استكمال عمليات الصيانة والتطوير التي شهدها المركز خلال الفترة الماضية.

وبحسب وزارة الشباب، “جاء هذا الافتتاح ليعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة متجددة وداعمة تُحفّز الشباب على المشاركة والتفاعل الإيجابي، وتوفر لهم فرصًا للإبداع والتميز”.

واقيمت مراسم الافتتاح بحضور وزير الشباب، فتح الله الزُّني، وعضو المجلس البلدي زوارة ورئيس مجلس أعيان المدينة ومدير فرع الوزارة الساحل الغربي ومديرة مركز رعاية شباب زوارة، عزيزة المنصوري، إلى جانب حضور المدير التنفيذي للوكالة الوطنية للجهود التطوعية، ومدراء أفرع الوزارة، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الشباب بالإضافة لمجلس شباب المدينة.

هذا “ويُعد “مركز شباب زوارة” نموذجًا مشرقًا للمراكز الشبابية التي تسعى لتعزيز مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة الرياضية، الثقافية، والاجتماعية، وبفضل عملية الصيانة والتطوير الأخيرة، أصبح المركز مجهزًا بكافة الوسائل الحديثة والمرافق المتطورة التي تلبي احتياجات شباب المنطقة، ليكون بمثابة منصة ملهمة تُسهم في إطلاق الطاقات وبناء القدرات”.

في لقاءٍ رمضاني… وزارة الشباب تعزز رؤيتها الاستراتيجية الشاملة لدعم وتطوير مراكز رعاية الشباب بعموم البلاد

تنفيذا لمستهدفات خطة عودة الحياة لقطاع الشباب، وتعزيزا للأدوار الريادية لمراكز رعاية الشباب وترقية العمل الشبابي، عُقد مساء أمس، بمدينة زوارة، اجتماعاً ترأسه وزير الشباب، فتح الله الزني، مع مدراء مراكز رعاية الشباب والشابات في جادو، زوارة، البوانيس، زلطن، أبو سليم، وبني وليد، وترهونه، والجفرة، ومرزق، ويفرن، وبحضور المدير التنفيذي للوكالة الوطنية للجهود التطوعية، والمجلس البلدي زوارة، ومدراء أفرع الوزارة بمناطق طرابلس الكبرى- الساحل الغربي- الجبل الغربي- الأوسط، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الشباب.

وخلال الاجتماع، نقل الوزير تحيات المهندس عبد الحميد الدبيبة، لأهالي مدينة زوارة، وتمنياته بنجاح أعمال هذا اللقاء ومباركته لشباب المدينة إعادة تأهيل مركز رعاية شباب زوارة.

وأشاد الوزير “بالجهود المبذولة من مراكز رعاية الشباب خلال العام الماضي، مثمّناً ما قدموه من أنشطة وإنجازات ملموسة تعكس التزامهم الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم. وأكد على أهمية الاستمرار بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في خدمة الشباب وبناء قدراتهم”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الخطة المنشطية للعام 2025م، حيث شدد الزُّني، على ضرورة أن تكون الخطة طموحة وشاملة، تراعي احتياجات الشباب بمختلف مناطقهم وبلدياتهم، وتتماشى مع استراتيجية الوزارة التنموية”.

وجرى التطرق أيضاً إلى “احتياجات مراكز رعاية الشباب، وسبل تعزيز تعاونهم مع المجالس المحلية للشباب، بما يُسهم في تطوير العمل الشبابي على مستوى البلديات. كما تم استعراض آليات التنسيق مع فرق الوكالة الوطنية للجهود التطوعية لدعم الأنشطة وتنفيذ المبادرات المجتمعية”.

وفيما يخص التحديات، تم التطرق إلى “عدد من المسائل التي تواجه مراكز رعاية الشباب، حيث تناول الحاضرون بنظرة شمولية احتياجات المراكز، وأهمية توفير الدعم المناسب لها لتعزيز أدائها”.

وأكد الوزير على “ضرورة اعتماد نهج شامل وتعاوني لإيجاد حلول فعّالة تراعي الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل منطقة”.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير “على أهمية صياغة خطة عمل موحدة ومتكاملة تعكس التعاون والتكامل بين مختلف المراكز، وتعزز من جهود الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنمية الشباب والنهوض بمستقبل الوطن، معرباً عن ثقته في قدرة الجميع على المساهمة الفعالة في هذه المسيرة التنموية”.