بالتفصيل.. المشاريع التي افتتحها «الدبيبة» في منطقة الكراريم

في إطار تنفيذ خطة عودة الحياة، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بزيارة منطقة الكراريم، “حيث افتتح خلالها عددًا من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية.“.

وأبرز المشاريع التنموية التي تم افتتاحها، “صيانة مسجد شهداء الكراريم، وتشييد مبنى حكومي جديد، وإنشاء مركز شرطة حديث، وصيانة 3 مدارس، وصيانة 57 مسكنًا”.

وكان شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، أهالي منطقة الكراريم مأدبة إفطار جماعية، وذلك بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة.

وشملت المشاريع “مسجد شهداء الكراريم، والانتهاء من صيانة 57 وحدة سكنية، بالإضافة إلى افتتاح مركز شرطة المنطقة، وتفعيل فرع السجل المدني، واستكمال خزان مياه وسط المدينة”.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدبيبة، أن “الحكومة عازمة على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق البلاد، استجابةً لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستقرار الذي تشهده البلاد هو الركيزة الأساسية لاستمرار جهود البناء والإعمار”.

كما شدد على أن “تحقيق التنمية يعد من أولويات الحكومة، داعيًا إلى تعزيز روح التعاون بين الجهات التنفيذية وأهالي المدن والمناطق المختلفة لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المنشودة”.