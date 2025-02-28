ضمن خطة «عودة الحياة».. الدبيبة يكشف عن 68 مشروعاً خلال شهر فبراير

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اختتام شهر فبراير، بإطلاق وافتتاح 68 مشروعًا جديدًا في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والكهرباء، بما فيها المشروعات التي تساهم في “عودة الحياة” إلى المناطق والمرافق الحيوية.

وأضاف الدبيبة: هذه المشاريع شملت:

المشاريع الرئيسية

* افتتاح مركب الأندلس السياحي

* افتتاح ميدان الشهداء ونافورة السرايا بعد التطوير والتجديد

* إطلاق مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهضبة الخضراء

* إطلاق مشروع خط فائض وادي المجينين

* إطلاق مشروع الطريق قصر حمد – زريق بطول 36 كلم | مصراتة

* إطلاق مشروع صيانة وتطوير الجامع العالي مصراتة

* بدء العمل في التصميم الجديد لمطار طرابلس الدولي بسعة 10 ملايين مسافر

المراكز الصحية

* المركز الدولي للجراحات المتقدمة– الغرارات (بتشغيل إسباني).

* المركز الصحي الرجبان

* المركز الصحي قصر الحاج

* المركز الصحي مزو

* المركز الصحي جادو

* المركز الصحي بالغرارات

* المركز الصحي العربان

* المركز الصحي الحرارشة بمنطقة قصر خيار

* المركز الصحي راس حسن

أقسام وتجهيزات جديدة في المستشفيات

* تشغيل مركز مصراتة التخصصي للقلب والشرايين والأوعية الدموية (بطاقم أجنبي).

* افتتاح قسم الأورام الأطفال– مصراتة

* المستشفى القروي– القواسم غريان.

* مستشفى يفرن.

* مستشفى أوجلة القروي.

* مستشفى الرياينة.

* مركز الأمراض السارية– بنغازي.

* وحدة الرعاية للأمومة والطفولة رأس حسن

العيادات المجمعة

* العيادة المجمعة الخمس

* العيادة المجمعة الماية

* العيادة المجمعة بني وليد

* العيادة المجمعة العربان

مراكز غسيل الكلى

* مركز غسيل كلى في نالوت.

* مركز غسيل كلى في غريان.

المدارس

* مدرسة الرياينة | بلدية الرياينة

* مدرسة نور المعرفة | بلدية جالو

* مدرسة مصباح الختالي | بلدية قصر بن غشير

* مدرسة إقراء | بلدية الخمس

* مدرسة الطنيبات | بلدية صبراته

* مدرسة الصديقة | بلدية طرابلس المركز

* مدرسة خليفة الابيض | بلدية سوق الخميس امسيحل

* مدرسة عودة الحياة | بلدية مصراتة

* مدرسة الوحدة الوطنية | بلدية مصراتة

* مدرسة البيان | | بلدية مصراتة

* مدرسة حمزة بن عبدالمطلب | بلدية مصراتة

* مدرسة نسائم الحرية | بلدية مصراتة

* مدرسة أجيال الغد | بلدية مصراتة

* مدرسة الأمة | 6 فصول بلدية السائح

* مدرسة طمزين | 24 فصل بلدية الحرابة

مشاريع الشباب

*بيت الشباب البحري مصراتة

*بيت الشباب شحات

*بيت الشباب ودان

*بيت الشباب سرت

*بيت الشباب صرمان

*بيت الشباب الجميل

*بيت الشباب بني وليد

*بيت الشباب ترهونة

*بيت الشباب نالوت

*بيت الشباب يفرن

*بيت الشباب تمسان

*بيت الشباب الفجيج

مشاريع الطرق والبنية التحتية

* استكمال رصف وتطوير الطريق الساحلي– القاطع الشرقي لطرابلس (من طريق 70 إلى إشارة البيفي).

* استكمال البنية التحتية بسوق الثلاثاء الجنوبي | طرابلس

* انتهاء رصف الطريق الشرقي بسوق العلالقة | صبراتة

* إطلاق صيانة طريق ودان– سرت بطول 155 كم.

مشاريع الكهرباء

* اكتمال إنارة 8 كيلوا متر من مشروع الهضبة

* اكتمال إنارة ميدان الشهداء الجديدة

* صرف أعمدة إنارة لمشروعات إنارة طرق مصراتة

* اكتمال إنارة طريق أبو رشاد بالجبل غريان

* اكتمال إنارة طريق الشط تاجوراء بالكامل

* اكتمال إنارة طريق النقازة الخمس.

* ⁠اكتمال إنارة ككلة الرئيسي.