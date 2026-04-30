ضمن خطة عودة الحياة.. توقيع عقد صيانة مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية

شهدت العاصمة توقيع عقد صيانة المبنى التاريخي لمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية، بحضور الجهات المعنية وممثلي الجهة المنفذة، في خطوة تستهدف الحفاظ على هذا الصرح العلمي والثقافي وصون قيمته التاريخية.

ويأتي المشروع ضمن خطة “عودة الحياة” التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، والتي تركز على صيانة المعالم التعليمية والثقافية وإعادة تأهيلها بما يضمن استمرار دورها كمنارات للعلم والفن في البلاد.

ويُعد المبنى أحد أبرز المعالم التعليمية ذات الطابع التاريخي، حيث يمثل جزءًا من الهوية الثقافية والتراثية، ما يعزز من أهمية أعمال الصيانة للحفاظ على مكوناته المعمارية ووظيفته التعليمية.

وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه المشاريع إلى إعادة إحياء البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والثقافية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية ويعزز حضور الفنون والصناعات التقليدية في المشهد الثقافي الليبي.