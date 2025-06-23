ضمن خطة «عودة الحياة».. وزير المواصلات يتابع مشروعات تنموية في غات

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في بلدية غات، بحضور النائب نصر محمد، والمستشار البلدي الخير صالح.

وناقش الاجتماع مستجدات مشروع إنارة مهبط مطار غات، وزيادة عدد الرحلات الجوية، إلى جانب تحسين الخدمات الأرضية بالمطار، ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة المطار وتعزيز دوره التنموي في المنطقة الجنوبية.

كما تطرّق الاجتماع إلى سير العمل في عدد من المشاريع الأخرى ضمن خطة “عودة الحياة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الجنوب الليبي.