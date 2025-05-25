ضمن خطة مشتركة.. دوريات العمليات الأمنية تواصل تأمين مواقع حيوية في طرابلس

تُواصل دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، تنفيذ مهامها الميدانية ضمن الخطة الأمنية المشتركة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية.

وتركّزت الجهود الميدانية على تأمين عدد من المواقع الحيوية داخل العاصمة طرابلس، في إطار مساعٍ حثيثة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة، ومتابعة كل الجهود الرامية إلى مكافحة مظاهر الخروج عن القانون، مشددة على أن هذه التحركات الميدانية تأتي في سياق الحفاظ على النظام العام وتعزيز الشعور بالأمان في المجتمع.