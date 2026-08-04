ضمن خطته لإدارة السيولة.. المركزي يطرح شهادات «مضاربة» جديدة

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوة المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (25-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الإصدار الجديد يأتي ضمن أدواته المصرفية لإدارة السيولة وتوفير فرص استثمارية للمصارف التجارية، حيث حدد تاريخ إصدار شهادات الإيداع في 11 أغسطس 2026.

ويتضمن الإصدار ثلاث شهادات مختلفة الآجال، وهي شهادة ICD 91-2026 بقيمة 10 ملايين، ومدتها 91 يومًا، على أن يكون تاريخ استحقاقها في 10 نوفمبر 2026.

كما تشمل الشهادات شهادة ICD 182-2026 بقيمة 10 ملايين، ومدة استحقاق تبلغ 182 يومًا، وتنتهي في 9 فبراير 2027، إضافة إلى شهادة ICD 365-2026 بالقيمة نفسها، وبمدة استحقاق تبلغ 365 يومًا، وتنتهي في 11 أغسطس 2027.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم الصحيح للعوائد سيكون بنسبة 99.75% للمصرف المكتتب، باعتباره الطرف الثاني، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بوصفه المضارب، وفق نظام المضاربة المطلقة.

وأشار المصرف إلى أن هامش الربح المتوقع لهذه الشهادات يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، مؤكدًا أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة.

ويأتي إصدار شهادات الإيداع الجديدة ضمن الإجراءات التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم الأدوات المالية المتاحة للمصارف التجارية، وتعزيز دور المنتجات المصرفية في إدارة الموارد والسيولة داخل القطاع المصرفي الليبي.

هذا وتعد شهادات إيداع المضاربة المطلقة إحدى الأدوات المالية التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السيولة لدى المصارف التجارية، حيث تتيح للمصارف توظيف جزء من أموالها وفق آلية استثمارية محددة، مع توزيع العوائد وفق النسب المعلنة في كل إصدار.