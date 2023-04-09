ضمن زياراته المحلية.. «باتيلي» يحط رحاله في سبها.. واجتماع أمني يعقده

وصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى مدينة سبها، ضمن سلسلة زياراته التي يعمل عليها في إطار خطته السياسية في ليبيا، وكان في استقباله رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وعقد باتيلي اجتماعا أمنيًا ضم عميد بلدية سبها، وآمر غرفة عمليات الجنوب، وقادة القوات الأمنية داخل المنطقة، وذلك في إطار دعم خطة الاستقرار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية.

وفي سياق متصل, أكّدت السفارة الفرنسية لدى طرابلس دعمها الكامل للعمل الذي يقوده المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ‎مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتأمين إجراء الانتخابات في عام 2023.