ضمن شبكة تهريب دولية.. كشف «شحنة كوكايين» كانت في طريقها إلى ليبيا

أعلنت السلطات المالطية عن ضبط شحنة من الكوكايين تزن 113 كيلوغراماً، كانت مخبأة داخل حاوية في ميناء مالطا الحر، وكانت في انتظار إعادة شحنها إلى ليبيا ضمن مسار شحن بحري دولي.

وبحسب ما أفادت به السلطات المالطية، فإن عملية الضبط جاءت خلال فحص دقيق أجرته الجمارك على إحدى الحاويات القادمة من كوستاريكا، حيث عُثر على الشحنة مخبأة بين بضائع مصرح بها ضمن الشحنة التجارية.

وأوضحت السلطات أن المواد المخدرة كانت مخفية بشكل محكم داخل الحاوية، في محاولة لتمريرها عبر الميناء قبل إعادة شحنها إلى وجهتها النهائية، مشيرة إلى فتح تحقيق موسع لتحديد الأطراف المتورطة في عملية التهريب ومسار الشحنة الكامل.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسبانية عن ضبط سفينة ترفع علم جزر القمر في ميناء لاس بالماس، كانت محملة بشحنة كوكايين تُقدّر كميتها بين 30 و45 طناً، إضافة إلى توقيف 23 شخصاً كانوا على متنها، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية المرتبطة بتهريب المخدرات في المنطقة.

ويعكس تزامن العمليتين تصاعد الجهود الأوروبية والدولية في مواجهة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، والتي تعتمد على مسارات بحرية معقدة تمر عبر عدة دول قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية.

هذا وتشهد منطقة البحر المتوسط والممرات البحرية الدولية خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في محاولات تهريب المخدرات عبر الحاويات التجارية، مستفيدة من كثافة حركة الشحن بين أمريكا اللاتينية وأوروبا وشمال أفريقيا.

وتكثف الأجهزة الأمنية والجمارك الأوروبية تعاونها لملاحقة هذه الشبكات التي تعتمد على إخفاء الشحنات داخل بضائع مشروعة وتغيير مساراتها بشكل متكرر لتجنب الرصد.