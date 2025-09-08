ضمن مبادرة «راتبك لحظي».. الحكومة تُلزم الوزارات بإحالة بيانات الموظفين إلى المالية

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة للوزارات والجهات التابعة لها، تلزمها بإحالة بيانات كافة الموظفين العاملين لديها إلى وزارة المالية، ضمن مبادرة “راتبك لحظي” التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، لضمان صرف الرواتب دون أي تأخير.

وجاء في التعميم، الذي صدر بتاريخ 7 سبتمبر 2025، أن الجهات العامة ملزمة بما يلي:

إحالة بيانات الموظفين إلى وزارة المالية دون تأخير، وفق الإجراءات المحددة. ضمان دقة واكتمال البيانات المحالة لتفادي أي تأخير في الإدراج ضمن المنظومة. التنسيق المباشر مع وزارة المالية لمعالجة أي نقص أو إشكاليات في البيانات. تحمل المسؤولية الإدارية في حال تخلف أي جهة عن التنفيذ أو تسببها في تأخير صرف الرواتب.

وأكد التعميم أن إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات، مع إلزام كافة الجهات بإحالة البيانات خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور الكتاب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين وتحسين كفاءة منظومة الرواتب في ليبيا.