ضمن مشاريع «عودة الحياة».. افتتاح أول مركز تجاري حديثٍ في طرابلس

أعلنت حكومةُ الوحدةِ الوطنيةِ افتتاحَ مركزٍ تجاريٍّ حديثٍ يحملُ اسمَ “فرست مول” في العاصمةِ طرابلسَ، وذلك ضمن مشاريعِ “خطةِ عودةِ الحياةِ” التي تهدفُ إلى دعمِ الحركةِ الاقتصاديةِ وتحفيزِ الاستثمارِ داخلَ البلادِ.

ويأتي افتتاحُ هذا المركزِ التجاريِّ كجزءٍ من جهودٍ حكوميةٍ لتطويرِ البنيةِ التحتيةِ التجاريةِ والخدميةِ في العاصمةِ، بما يسهمُ في توفيرِ فضاءاتٍ حديثةٍ للتسوقِ والترفيهِ، إلى جانبِ دعمِ بيئةِ الأعمالِ المحليةِ وخلقِ فرصٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ.

وأكدت الجهاتُ المشرفةُ على المشروعِ أنَّ المركزَ يمثلُ إضافةً نوعيةً للقطاعِ التجاريِّ في طرابلسَ، ويعكسُ توجهاتِ الدولةِ نحوَ تنفيذِ مشاريعَ تنمويةٍ داخلَ المدنِ الكبرى.

ويأتي هذا الافتتاحُ في إطارِ “خطةِ عودةِ الحياةِ” التي أطلقتها الحكومةُ لإعادةِ تنشيطِ القطاعاتِ الحيويةِ وتحسينِ الخدماتِ العامةِ وتعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ في مختلفِ المناطقِ.

هذا وتسعى الحكومةُ من خلالِ خطةِ “عودةِ الحياةِ” إلى إطلاقِ مشاريعَ خدميةٍ وتنمويةٍ في عددٍ من المدنِ، بهدفِ دعمِ الاقتصادِ المحليِّ وتحسينِ البنيةِ التحتيةِ التجاريةِ والخدميةِ، إضافةً إلى تشجيعِ الاستثمارِ الخاصِّ في البلادِ.