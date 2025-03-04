ضمن مشروعات «عودة الحياة».. تسليم مدرسة جديدة في مصراتة

سلم مكتب مشروعات “مصراتة”، في “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية”، مدرسة “شهداء الرميلة”، بعد الانتهاء من تنفيذها وتجهيزها بالأثات المدرسي والمكتبي، لمراقبة التربية والتعليم بالبلدية.

وبحسب منصة “حكومتنا”، “تبلغ قدرة المدرسة الاستيعابية (960) طالب وطالبة خلال الفترتين”.

ويأتي تسلسم المدرسة “ضمن مشروع “مدارس المستقبل”، لخطة عودة الحياة، وبهدف تطوير قطاع التعليم في كافة أنحاء البلاد”.

ضمن مشروع مدارس المستقبل لخطة عودة الحياة وبهدف تطوير قطاع التعليم في كافة أنحاء البلاد.. مكتب مشروعات مصراتة بجهاز… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٤ مارس ٢٠٢٥