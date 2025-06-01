ضمن مشروع التحول الرقمي.. وزارة العمل تواصل تسليم «حسابات المنصة» متعددة التطبيقات

في إطار المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ووفقاً لتوجيهات معالي الوزير، يواصل مركز المعلومات والتوثيق أعماله المتعلقة بتسليم حسابات الوصول إلى المنصة متعددة التطبيقات لعدد من مكاتب العمل والتأهيل في مختلف المناطق.

وبحسب الوزارة، شملت عمليات التسليم التي جرت خلال يومي 28 و29 مايو، كلاً من مكاتب العمل في طرابلس، حي الأندلس، طرابلس المركز، أبوسليم، عين زارة، تاجوراء، بالإضافة إلى مكتب العمل والتأهيل مصراتة، وذلك في إطار خطة المركز لتوسيع نطاق استخدام المنصة وتعميمها على كافة المكاتب والإدارات التابعة للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات الذي يصادف الأول من يونيو من كل عام، لتعكس التزام الوزارة والمركز بمواكبة التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية.

وتهدف المنصة متعددة التطبيقات إلى تطوير الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل والتأهيل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع تقديم الخدمات باستخدام أدوات رقمية حديثة وفعالة.

وأكد مركز المعلومات والتوثيق استمراره في تقديم الدعم الفني والتدريب والمتابعة المستمرة لمكاتب العمل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمنصة، ويعزز من مبادئ الشفافية، الكفاءة، وسرعة الإنجاز، انسجاماً مع رؤية الوزارة نحو تحول رقمي شامل ومستدام يخدم المواطن ويرتقي بجودة الخدمات العامة.