ضوابط جديدة وتأشيرات مميزة.. كيف تستعد الدول لمواسم الحج والسياحة؟

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، “عن صدور مجموعة من الضوابط السعودية الخاصة بتأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام”.

ونقلت قناة “العربية” عن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، “أن هذه الضوابط تشمل منع دخول جميع الفئات إلى مكة المكرمة في الفترة من 23 أبريل حتى 11 يونيو2025، باستثناء ثلاث فئات فقط هي: الحجاج الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون حاملو إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملون داخل المدينة المقدسة بموجب تصريح خاص”.

وأضاف: “بالنسبة لتأشيرات العمرة، فقد قررت السلطات السعودية منع دخول حاملي هذه التأشيرات من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل الجاري، مع ضرورة مغادرة من دخلوا المملكة بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ لمكة المكرمة والمملكة ككل قبل 29 أبريل الجاري”.

وقال: “أما حاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية، فيسمح لهم بدخول المملكة مع منع دخولهم لمكة المكرمة خلال فترة الحظر المذكورة، بينما لم تصدر أي قرارات بمنع دخول حاملي التأشيرات السياحية (منافذ) أو تأشيرات المرور، مع التأكيد على منع دخولهم لمكة خلال فترة الحظر”.

وحذر المسؤول المصري “من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل، مشيراً إلى أن السلطات السعودية فرضت غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال على المتخلفين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، و100 ألف ريال على الشركات السياحية التي لا تبلغ عن المتخلفين”.

وناشدت الخارجية المصرية “مواطنيها بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط ومواعيد صلاحية التأشيرات ومواعيد المغادرة، تجنباً للمساءلة القانونية”.

مصر تمدد العمل بتأشيرة المرور المجانية

مددت مصر “العمل بتأشيرة الترانزيت التي تتيح لحاملها المكوث في البلاد لمدة 96 ساعة، عاما إضافيا، سعيا لتشجيع الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد”.

وبحسب بيان حكومي اليوم، “وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجانا، لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حاليا”.

وأوضحت الحكومة أن “هذه الموافقة تأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة “تنعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية”.

وكان الناقل الوطني “مصر للطيران”، “بدأ إتاحة تأشيرة الترانزيت منذ منتصف عام 2023، ويحصل عليها الراكب عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولي دون تحصيل أية رسوم مقابل تلك الخدمة”.

وأوضحت الشركة، أنه “يمكن الحصول على تأشيرة الترانزيت بتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التي بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانا”.