ضيوف الرحمن يتأهبون لطواف الوداع وإنهاء المناسك

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق، ومع نهاية اليوم يسعي غالبية الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى للقيام بطواف الوداع.
واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع.
الحمد لله على #نجاح_حج1443 #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/wZm7jzBYRJ
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 12, 2022
ورمى الحجاج أمس الاثنين الجمرات الكبرى والوسطى والصغرى، وتمكن المتعجلون من مغادرة منى قبل غروب شمس أمس، بينما بقي من غربت عليه الشمس حتى اليوم ليرمي الجمرات الثلاث.
وتنتهي يوم 13 من ذي الحجة أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.
"لبيكَ يا ربّ الورى لبيكَ *
جائتك من كلّ الدُنا الأفواجُ"#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/Swunf4noUQ
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 12, 2022
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج أنهوا رمي الجمرات ضمن خطط التفويج.
وأفادت الوزارة في بيان لها، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بنجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.
من جهته، أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.
"ربّاه ما أقسى الوداع" 🕋#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/saco7CWJjc
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 11, 2022
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