ضيوف الرحمن يُواصلون أداء المناسك برمي الجمرات

يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد.

فيديو | حجاج بيت الله الحرام يؤدون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/YHiHfDx6yp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

واستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

#صور_واس| ضيوف الرحمن في أول أيام التشريق يرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.#بسلام_آمنين | #واس_عام pic.twitter.com/atfAH4rhXI — واس العام (@SPAregions) July 10, 2022

فيديو | توافد ضيوف الرحمن لرمي الجمرات في أول أيام التشريق #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/4pdu2UU4sW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

ويتوجه الحجاج بداية من صباح اليوم الأحد من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات؛ ولكن هذه المرة لرمي 21 من الحصى بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بـ7 حصيات لكل جمرة.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذو الحجة قبل غروب الشمس، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع؛ وهو آخر مناسك الحج.

واستكمل ضيوف الرحمن أمس في أول أيام العيد مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.