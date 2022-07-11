ضيوف الرحمن يُواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول ثاني التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد.

واستقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى ثاني أيام التشريق، وثالث أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذو الحجة قبل غروب الشمس، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع؛ وهو آخر مناسك الحج.

واستكمل ضيوف الرحمن أول أيام العيد مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي في المسجد الحرام، والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام، ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في طواف واحد.

في غضون ذلك، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع.

ويشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى وذلك في حشود غفيرة لأداء طواف الوداع ليومي الثلاثاء والأربعاء لحجاج الداخل ويوم الخميس المقبل لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.

واستعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام، ووضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خططا لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية للتيسير على حجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.