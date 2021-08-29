طائرات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، موقعا وأرضا زراعية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بأربعة صواريخ موقعاً عند مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين جنوب المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله، دون وقوع إصابات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال أغارت بصاروخ واحد على الأقل على أرض زراعية في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان، دون تسجيل إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف يأتي بعد ساعات من استهداف الاحتلال بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، عشرات المواطنين المشاركين في فعالية سلمية نظمت شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي، و8 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم عدد من الصحفيين.