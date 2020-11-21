طائرات تركية وبريطانية تُجري تدريبات في قونية

أجرت طائرات تركية وبريطانية، اليوم السبت، تدريبات في ولاية قونية، وسط تركيا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، بمشاركة طائرتين من طراز “يوروفايتر تايفون” (Eurofighter Typhoon) تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني وطائرات تركية من طراز “إف 16” في التدريبات.

وأوضحت الوزارة أن الطائرتين البريطانيتين قدمتا إلى القاعدة الجوية العسكرية الثالثة بقونية للقيام بطلعات تدريبية في إطار تدريبات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ولفتت إلى اختتام الأنشطة التدريبية مع الجانب البريطاني، بعد إجراء 11 طلعة جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء الماضي، إجراء مهمة تدريبية في المجال الجوي الدولي في بحري إيجه، والأبيض المتوسط، بمشاركة طائرات “أواكس” التابعة لحلف الناتو، في الفترة بين 13 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.