طائرات شحن روسية تحط في مطاري الجفرة وسرت

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات ســرت والجفرة العميد عبدالهادي دراه، بأن 5 طائرات شحن روسية من نوع يوشن محملة بالعتاد العسكري حطت أمس في مطاري الجفرة وسرت.

وأوضح العميد دراه في تصريح لقناة “فبراير” الفضائية، أن الدعم الروسي لازال مستمر لخليفة حفتر وقواته.

كما أشار العميد دراه إلى رصدهم رحلات من سوريا إلى بنغازي ومطار الأبرق، لافتاً إلى أن كل هذه الرحلات هي لطائرات شحن روسية تحمل المرتزقة والعتاد للمنطقة الشرقية، وفق قوله.

الناطق باسم غرفة عمليات تحرير وتأمين سرت والجفرة العميد عبدالهادي دراه يؤكد استمرار تدفق الدعم الروسي لمرتزقة فاغنر الموجودين في مدينتي #سرت و #الجفرة #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/A7t8PcrlpF — قناة فبراير (@FebruaryChannel) August 2, 2020

يأتي ذلك في حين، أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، في وقت سابق، أن لديها أدلة تثبت نشر مجموعة فاغنر الروسية معدات عسكرية في ليبيا قادرة على إجراء عمليات حركية.

وقالت أفريكوم في بيان: “إن لديها صورا تظهر قوات ومعدات فاغنر الروسية في الخطوط الأمامية في سرت، وفي تزايد باستمرار في ليبيا”

وأشارت إلى أن روسيا زودت قوات فاغنر العاملة في ليبيا بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات عسكرية.

وأضافت أن الأمر يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن بشأن توريد السلاح.

ونوهت أفريكوم إلى أنها تواصل توثيق كيفية استخدام روسيا لمجموعة فاغنر كوكيل في ليبيا لإقامة وجود طويل الأمد في البحر الأبيض المتوسط.