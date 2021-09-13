طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع في غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بعدد من الصواريخ عدة مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ودمرتها وألحقت أضراراً بممتلكات المواطنين المجاورة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع “إف16” قصفت بصاروخين موقعاً شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرات حربية بثلاثة صواريخ موقعاً شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بالممتلكات المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على موقع في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته واشتعلت النيران فيه، إضافة إلى استهداف موقع غرب مدينة دير البلح وسط القطاع بثلاثة صواريخ، وألحقت به دماراً وخراباً وبممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

وكان الطيران الحربي قصف خلال اليومين الماضيين بعدد من الصواريخ مواقع وسط وجنوب القطاع، ما ألحق دماراً فيها وبممتلكات المواطنين، إضافة إلى خسائر مادية.