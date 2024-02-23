طائرة السويحلي تُقدم عرضًا قويًا وتهزم دار كليب البحريني

في إطار منافسات البطولة العربية 42 لأندية كرة الطائرة المقامة حاليا في الأردن، حقق نادي السويحلي انتصارًا هامًا اليوم الجمعة على نادي دار كليب البحريني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

وتمكن السويحلي من فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، حيث فاز بالشوط الأول بنتيجة 25-20. واصل السويحلي تألقه في الشوط الثاني وحسمه بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث، حاول دار كليب العودة إلى المباراة، لكن السويحلي تمكن من الحفاظ على تقدمه وفاز بالشوط بنتيجة 25-23.

وبهذا الفوز، يرفع السويحلي رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يتوقف رصيد دار كليب عند 3 نقاط من 3 مباريات.

ويمنح هذا الفوز السويحلي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر الكويتي في الجولة القادمة.

ويعتبر هذا الفوز إنجازًا كبيرًا لنادي السويحلي، حيث أنه يثبت قدرته على المنافسة مع أقوى الفرق العربية في لعبة الكرة الطائرة.