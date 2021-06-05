طائرة «القذافي» الرئاسية تصل إسطنبول لاستكمال أعمال الصيانة

أفاد موقع Savunma TR التركي، بأن طائرة إيرباص A-340 المملوكة لمعمر القذافي، وصلت إلى إسطنبول قادمة من مطار بربينيان الفرنسي حيث كانت تخضع للصيانة منذ 2011.

وأوضح الموقع التركي نقلا عن بعض المصادر، أن السلطات التركية ستستكمل صيانة الطائرة قبل أن تتوجه إلى ليبيا وتدخل الخدمة مرة أخرى بعد توقفها لسنوات، مشيرا إلى أن فرنسا كانت قد أعادت الطائرة إلى ليبيا في 2013 بعد تحويلها إلى طائرة ركاب عادية لكن وبسبب عدم الاستقرار رجعت إلى الأراضي الفرنسية مرة أخرى.

وكان موقع “أرو تليغراف” الألماني قد أكد في مايو الماضي، أن طائرة القذافي إيرباص A340 قامت برحلة تجريبية لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، وقال إن الطائرة المسجلة تحت رقم 5A-ONE موجودة في مطار بربينيان الفرنسي منذ أغسطس 2012 بعد تعرضها لإطلاق رصاص.

وأشار الموقع الألماني إلى أنه تم إجراء اختبارات على المحرك، مما أثار الشكوك في أنها ستطير مرة أخرى فيما نشرت على تويتر صور للطائرة أثناء تحليقها، ولفت إلى أنه بناء على معلومات من موقع تتبع الطائرات رادار بوكس أقلعت طائرة القذافي يوم 2 مايو الماضي من مطار بربينيان نحو مدينة ليون وعادت بعدها إليه.

وفي سياقٍ ذي صلة، نشرت شبكة “سي إن إن” تقريرا في مايو الماضي، قالت فيه إن طائرة معمر القذافي الخاصة تواجه مشاكل قانونية وفنية منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا بعد سقوط نظام معمر القذافي في ثورة 17 فبراير 2011.

وأشار التقرير إلى أن الصور التي جاءت من مطار طرابلس الدولي في أغسطس 2011 كانت رموزا مهمة عن نهاية القذافي الذي حكم ليبيا مدة أربعة عقود، فقد سيطر الثوار على المطار وحصلوا على هدية كبيرة، مع أنهم لم يقبضوا على القذافي الذي قُتِل في سرت بعد عدة أسابيع، ولكنهم حصلوا على واحدة من رموز سلطته وهي طائرته الخاصة “إيرباص إي A- 340 ذات المحركات الأربعة التي تعرض جسدها لطلقات الرصاص إلا أن داخلها لم يصب بشيء، وفقاً للتقرير.

يُذكر أن القذافي كان اشترى الطائرة عام 2006 مقابل 120 مليون دولار، واستُخدِمت كطائرة شخصية له.

وتحتوي الطائرة على الكثير من الكماليات، حيث يوجد على متنها جاكوزي وسينما خاصة وسرير مزدوج و50 مقعداً من الدرجة الأولى.