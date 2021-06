طائرة «القذافي» الرئاسية تصل إسطنبول لاستكمال أعمال الصيانة

أفاد موقع Savunma TR التركي، بأن طائرة إيرباص A-340 المملوكة لمعمر القذافي، وصلت إلى إسطنبول قادمة من مطار بربينيان الفرنسي حيث كانت تخضع للصيانة منذ 2011.

وأوضح الموقع التركي نقلا عن بعض المصادر، أن السلطات التركية ستستكمل صيانة الطائرة قبل أن تتوجه إلى ليبيا وتدخل الخدمة مرة أخرى بعد توقفها لسنوات، مشيرا إلى أن فرنسا كانت قد أعادت الطائرة إلى ليبيا في 2013 بعد تحويلها إلى طائرة ركاب عادية لكن وبسبب عدم الاستقرار رجعت إلى الأراضي الفرنسية مرة أخرى.

وكان موقع “أرو تليغراف” الألماني قد أكد في مايو الماضي، أن طائرة القذافي إيرباص A340 قامت برحلة تجريبية لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، وقال إن الطائرة المسجلة تحت رقم 5A-ONE موجودة في مطار بربينيان الفرنسي منذ أغسطس 2012 بعد تعرضها لإطلاق رصاص.

وأشار الموقع الألماني إلى أنه تم إجراء اختبارات على المحرك، مما أثار الشكوك في أنها ستطير مرة أخرى فيما نشرت على تويتر صور للطائرة أثناء تحليقها، ولفت إلى أنه بناء على معلومات من موقع تتبع الطائرات رادار بوكس أقلعت طائرة القذافي يوم 2 مايو الماضي من مطار بربينيان نحو مدينة ليون وعادت بعدها إليه.

Incredible day at #Perpignan today with one of the last @airbus #A342 returning in the sky atfer 7 years in stockage ! #5AONE is in the sky performing a 2h flight test today!!! #Avgeeks #Avgeek @flightradar24 @RadarBox24 #Airbus pic.twitter.com/L5RBoOiznp

— Clément Alloing (@CAlloing) May 3, 2021