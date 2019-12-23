طائرة سعودية تهبط اضطراريا في مطار القاهرة.

تعرض راكب فرنسي لوعكة صحية حرجة [العين الاخبارية]

هبطت طائرة سعودية اضطراريا في مطار القاهرة الدولي يوم الاثنين، خلال رحلتها من الرياض إلى باريس، جراء تعرض راكب فرنسي لوعكة صحية حرجة، تطلبت نقله إلى المستشفى.

وتلقى برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي، إشارة من قائد الرحلة القادمة من السعودية والمتجهة إلى فرنسا، والتي حملت رقم 143، طلب السماح له بالهبوط، من أجل سرعة إسعاف راكب فرنسي من أصول تونسية، يبلغ من العمر 65 عاما.

وانتقل فريق طبي إلى مطار القاهرة الدولي لتقديم الإسعافات الأولية للراكب الفرنسي.

وتبين تعرض الراكب لجلطة في القلب، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى ”هليوبوليس“ من أجل العلاج.