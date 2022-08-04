طائرة عسكرية مصرية تنقل مصابي بنت بية من بنغازي إلى القاهرة لتلقي العلاج

أعلنت القاهرة أن طائرة عسكرية طبية أجلت عشرات المصابين من مدينة بنغازي لتلقي العلاج في مستشفى عسكري بمصر إثر إصابتهم في انفجار شاحنة لنقل الوقود في منطقة بنت بية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ في بيان الأربعاء، إنّه صدر توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرة نقل عسكرية لإخلاء مصابي انفجار شاحنة الوقود بليبيا وتلقي العلاج بمصر.

وأوضح غريب أنّ الطائرة العسكرية أقلعت وهي مجهزة طبيا من قاعدة شرق القاهرة متجهة إلى قاعدة بنينا بمدينة بنغازي الليبية ونقلت العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر حادث الانفجار إلى مستشفى عسكري بالقاهرة.