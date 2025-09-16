طائرة قطرية لـ«ترامب» تثير عاصفة تجسس في البنتاغون

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، بدء عمليات تعديل طائرة من طراز “بوينغ 747″، كانت قطر قد قدمتها هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صيف هذا العام، وسط جدل سياسي وأمني حول المخاطر التي قد تنشأ عن قبول الطائرة.

وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الطائرة المعدلة ستُخصص “لدعم النقل الجوي التنفيذي”، في إشارة لاحتمال تحويلها لطائرة رئاسية جديدة، كما رغب الرئيس ترامب، فيما أبقت القوات الجوية تفاصيل التعديلات والمقاول المنفذ تحت طائلة السرية.

وأثار قبول الطائرة انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث حذر السناتور الجمهوري تيد كروز من مشاكل تتعلق بمكافحة التجسس والمراقبة، فيما اعتبر السناتور الديمقراطي جاك ريد أن الطائرة تمثل “مخاطر جمّة على صعيد مكافحة التجسس من خلال منح دولة أجنبية إمكانية الوصول إلى أنظمة واتصالات حساسة”.

وكشفت تقارير أمريكية أن عملية إعادة تجهيز الطائرة تتطلب تفكيكها بالكامل وإعادة بنائها بمعدات أمنية واتصالات آمنة، وهي عملية قد تستغرق ما بين عدة أشهر وسنتين، وتقدر تكلفتها بأقل من 400 مليون دولار، وسيشرف على المشروع إلى جانب القوات الجوية مجموعة من الوكالات الحكومية، تشمل جهاز الخدمة السرية، وكالة المخابرات المركزية (CIA)، وكالة الأمن القومي (NSA)، والبيت الأبيض.

ترامب يرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه رفع دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز بقيمة 15 مليار دولار، متهمًا الصحيفة بأنها “الناطق الفعلي” للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن الصحيفة “تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولاً واجعل أميركا عظيمة مجدداً (ماجا) وأمتنا بأكملها”.

وأضاف أن نيويورك تايمز كانت تُسمح بالكذب وتشويه سمعته لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يتوقف الآن”، وأن الدعوى ستُقدّم أمام محكمة في ولاية فلوريدا.

وزير الدفاع الأمريكي يخلط بين “الدفاع” و”الحرب” خلال خطاب في ممفيس

أخطأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أثناء مؤتمر صحفي في ممفيس، حين أشار إلى وزارة الدفاع، فتوقف للحظة قبل أن يقول “وزارة الحرب”.

وتعتبر هذه الزلة انعكاساً للجدل الدائر حول مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير اسم الوزارة، في وقت يسعى فيه إلى تحويل اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”.

ومازال الأمر يتطلب بعض الاعتياد بالنسبة لمسؤولي البنتاغون، حيث قال ترامب مازحاً: “سعيد لأنك صححت ذلك”.

وكشفت تقارير صحفية أن البيت الأبيض يبحث سبل تجنب إجراء تصويت في الكونغرس بشأن إعادة تسمية الوزارة، فيما يرى البنتاغون أن تغيير الاسم لن يساعد الولايات المتحدة على مواجهة خصومها، الذين قد يستخدمون إعادة التسمية لتسليط الضوء على الطموحات العسكرية الأمريكية.