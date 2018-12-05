طائرة وزير التعليم تحط في بروكسل للمشاركة في المؤتمر العالمي للتعليم

وصل وزير التعليم عثمان عبدالجليل الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للتعليم وذلك بحضور أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابو لائحة ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين محمد العتوق.

حيث أفتتح الاجتماع بكلمة لملكة بلجيكا ماتيلدا رحبت من خلالها بالحضور، قائلةً أن بلادها تشرفت بهذا الحدث العالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك في فعاليات المؤتمر العالمي عددًا من وزراء التعليم، ويمثل العالم العربي في هذا الحدث وزراء دول “مصر وتونس والإمارات وقطر وموريتانيا وليبيا ولبنان والمغرب وعمان والكويت”.

هذا وسيكون اليوم الأربعاء اللقاء الختامي للمؤتمر وسيتخلله كلمات لعدد من وزراء التعليم من دول مختلفة وعقد لقاءات فنية بين الوزارات وتبادل الخبرات والأفكار.