طائرتا شحن إماراتية تهبط في قاعدة تابعة لحفتر شرق البلاد

أعلنت قوات بركان الغضب، الجمعة، عن رصد طائرتي شحن عسكريتين إماراتيتين انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية شرقي البلاد.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن تطبيق تتبع حركة الملاحة الجوية، رصد، الجمعة، رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين، انطلقتا من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالإمارات، إلى قاعدة الخادم الجوية، جنوب مدينة المرج، شرقي ليبيا.

وسبق أن أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد عدة رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.

هذا وأفادت مصادر عسكرية، في وقت سابق، بأنه منذ تاريخ الـ12 من شهر يناير الماضي، قامت طائرات اليوشن الإماراتية، بتنفيذ 22 رحلة والهبوط في قاعدة الخادم الإماراتية شرق ليبيا، لدعم حفتر بمنصات دفاع جوي، وآليا ، وطائرات حربية وعمودية، وجلب مرتزقة وعسكرين من الإمارات، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة ودبابات ومدرعات، وغرف عمليات.

كما رصدت عملية بركان الغضب المدة الماضية أيضا رحلات لطائرات شحن من نوع (أنتونوف إن – 124) من قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي في الإمارات إلى بنغازي عبر القاهرة، مرجحة أن جميعها يحمل عتادا عسكريا لحفتر.

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