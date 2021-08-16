طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” الأفغانية محمد نعيم، إن الحركة حققت ما كانت تسعى إليه وهو “حرية البلاد واستقلال الشعب”.

وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة “رويترز”، أمس الأحد، إن هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم يكن في الحسبان وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك.

وأكد نعيم، أن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا، مشيرا إلى أن الحركة لا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن تسمح بالتدخل في شؤون أفغانستان.

وشدد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان: “لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين”.

وكشف متحدث طالبان: “نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية.

واختتم نعيم بالقول: “الحرب انتهت في أفغانستان”.

وبسطت “طالبان” سيطرتها خلال الأيام الماضية، على كافة أنحاء أفغانستان تقريبا، لتتوج نجاحها بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة “طالبان” كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

هذا وأكد مسؤول في حركة “طالبان”، اليوم الاثنين، أن “أكثر من 90% من المباني الحكومية تحت سيطرة الحركة”، مشيرا إلى صدور أوامر للمقاتلين بعدم التسبب في أي ضرر.

وقال المسؤول لوكالة “رويترز”: “جميع نقاط التفتيش الرئيسية تقريبا في كابول تحت سيطرة الحركة”، مؤكدا السماح للمدنيين في مطار كابول بالعودة إلى منازلهم وعدم إيذائهم.

وكان قائد بحركة “طالبان” قال، في وقت سابق، إن الحركة أصدرت أوامر للمقاتلين بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية، مضيفا، أن الحركة قالت لمقاتليها إنه لا ينبغي لهم ترهيب المدنيين.

وأكد القائد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم، وأضاف: “نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم”.